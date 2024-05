Vor allem Frauen sind von Stress und Erschöpfung betroffen

Das Resultat der SGB zeigt, dass vor allem die Zahl der erwerbstätigen Frauen, die am Arbeitsplatz Stress erleben, steigt: 2012 waren es noch 17 Prozent, 2022 bereits 25 Prozent. Bei den Männern stieg die Zahl von 18 Prozent auf 21 Prozent. Am häufigsten tritt Stress im Gesundheits- und Sozialwesen auf (29 Prozent). Jede vierte Frau ist in dieser Branche tätig.