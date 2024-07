Weshalb?

Mich stört, dass die Studie mit Pauschalisierungen arbeitet und Kausalzusammenhänge herstellt, die nicht belegt sind. Wer die Ergebnisse liest, muss zum Schluss kommen: Die Lernenden leiden allein wegen der Situation am Arbeitsplatz. Dabei spielen bei psychischen Problemen viele Faktoren mit. Gibt es Vorbelastungen, die Stress auslösen? Was passiert im Elternhaus? Was in der Schule, was in der Freizeit? Dieser Vielschichtigkeit wird die Umfrage nicht gerecht.