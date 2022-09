Die Angebote sind gültig bis 23. November 2022 und nur solange Vorrat. Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Hotels werden von Arosa Tourismus zugeteilt. Es gelten die Annullationsbedingungen der Humorfestival-Partnerhotels:

· bis 14 Tage vor der Veranstaltung: komplette Rückerstattung

· 13 bis 4 Tage vor der Veranstaltung: 50% Rückerstattung.

· 1-3 Tage vor der Veranstaltung: kein Anrecht auf Rückerstattung (ausgenommen Todesfall in der Familie oder Krankheit).

Die Partnerhotels bieten möglicherweise auch eigene Packages an. Die Zahlung ist nach Erhalt der Rechnung fällig, danach erhalten Sie die Reservationsbestätigung. Die Veranstaltungstickets sowie die Skipässe/Winterwanderpässe erhalten Sie beim Check-in im Hotel. Einzelzimmer auf Anfrage. Weitere Infos bei Arosa Tourismus unter +41 81 378 70 20 oder unter humorfestival.ch.