Eine grosse Mehrheit der Schweizer Wirtschaftsführer, aber auch Unternehmensberater wie McKinsey oder die Investmenbank Goldman Sachs sehen in KI-Anwendungen ein riesiges Potenzial. Daran ist doch nichts Schlechtes?

Nein. Problematisch ist aber die merkwürdige Ehrfurcht, die diese Anwendungen vielerorts auslösen. Es wird eine Stimmung geschaffen: «Jetzt dürfen wir ja nichts verpassen.» Wo digitale Systeme im Einsatz sind, da seien wir up to date. Dort hingegen, wo immer noch Menschen mit Menschen zu tun haben, bestehe dringender Bedarf an Abhilfe. Diese Einschüchterung ist von den Anbietern der digitalen Mystik durchaus gewollt. Wir sollten uns aber davon nicht beeindrucken lassen. Vielmehr sollte uns Sorgen machen, dass diese digitalen Systeme durch einige wenige, nicht im Entferntesten demokratisch legitimierte Monopole beherrscht werden.