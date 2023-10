Oft seien diese Produkte gesüsst. In vielen sind fast vier Gramm Zucker pro Deziliter enthalten – auch wenn auf der Etikette «kalorienarm» steht. Hersteller geben zwar teilweise an, dass die Getränke mit Fruchtzucker gesüsst seien. Dieser bietet laut David Fäh jedoch keinen Vorteil gegenüber Haushaltszucker und kann in grösseren Mengen die Leber belasten.