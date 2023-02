Also nicht nach perfekten Lösungen suchen, sondern besser Trial und Error leben?

Genau. Mit der Elternschaft ist es ein bisschen wie mit einem Computer-Update. Ohne regelmässige Fehlerbehebungen funktioniert die Maschine nicht.

Und was mir auch noch wichtig ist zu sagen: Wenn man diese Fehlerbehebung alleine nicht schafft, ist es völlig ok, sich Hilfe zu holen. Das ist das Gute an diesen öffentlichen Debatten rund um gleichberechtigte Elternschaft. Wir als Gesellschaft merken: Familie ist kein einfaches Ding.