Kinderschutz

Zerstrittene Eltern rufen Kesb auf den Plan

Lesezeit: 1 Minute

44 Prozent der Massnahmen zum Kinderschutz ordnet die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde wegen Krach ums Besuchsrecht an – und stösst an ihre Grenzen. Ein Pilotprojekt in Bern könnte helfen.