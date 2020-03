In der Hierarchie über Henseler stehen nur noch die drei «Founder» Benjamin Herzog, Manuel Batista und Pirmin Troger. Sie halten sich dezent im Hintergrund, mal in Dubai, mal in Brasilien oder Thailand. Zwischendurch sind sie immer wieder im «Headoffice» im österreichischen Klagenfurt. Abgewickelt wird das Geschäft über die Briefkastenfirma Vivaexchange OÜ, die am Stadtrand von Tallinn in Estland domiziliert ist – in einer heruntergekommenen Lagerhalle. Das Aktienkapital beträgt bescheidene 2508 Euro. Handlungsbevollmächtigt ist der 21-jährige Benno C.* aus Klagenfurt. Eine Anfrage des Beobachters lässt er unbeantwortet.