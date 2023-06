Wer demnächst seine Hypothek erneuern Steigender Leitzins Jetzt zu einer festen Hypothek wechseln? muss oder neu eine braucht, steht vor einem schwierigen Entscheid. Jahrelang gab es einen grossen Zinsvorteil zugunsten der Saron-Hypothek, dieser ist aktuell praktisch verschwunden, die Unterschiede zwischen den Zinssätzen von Saron-, kurz-, mittel- und langfristigen Hypotheken sind ungewöhnlich klein. Das vermag viele zu einer möglichst langfristigen Festhypothek verleiten. Falls der Saron-Zinssatz aber in Zukunft wieder sinkt – was möglich, aber nicht sicher ist – ist man dann noch jahrelang an einen zu teuren Vertrag gebunden.