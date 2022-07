Schaden am Gebäude

Für Schäden am Gebäude springt die Gebäudeversicherung ein. Diese ist in den meisten Kantonen obligatorisch Gebäudeversicherung Wer ist bloss dieser Gustavo? und läuft über den Eigentümer. Wenn Sie also Mieterin sind, dann melden Sie den Schaden bei Ihrem Vermieter. Als Eigentümer wenden Sie sich direkt an Ihre Versicherung. Diese übernimmt in der Regel die gesamten Kosten für den Ersatz abzüglich Selbstbehalt. Achtung: Für Schäden an lose aufgestellten Gartenhäuschen, Sitzplätzen oder Biotopen im Garten braucht der Eigentümer eine Umgebungsversicherung. Diese kann er als Zusatz zur Gebäude- oder Hausratversicherung abschliessen.