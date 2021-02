Was würden wir uns wünschen? Wie gehen wir mit unseren wertvollsten Büchern um, mit unserer Erinnerung? Also mit unserem Vater, unserer Mutter, unseren Grosseltern, unserer Grosstante? Wir leben genauso in unserer Vergangenheit wie sie, die Betagten. Wir sehen uns genauso wie sie, jung – für immer. Was würden wir uns wünschen, wenn wir alt sind? Als Paar? Allein? Im Heim? Nicht mehr ganz gut auf den Füssen, vielleicht nicht mehr ganz gut im Kopf. Was würden wir uns wünschen? Und wer wird uns zuhören wollen?