Ein paar Meter noch über eine deutlich in die Jahre gekommene Privatstrasse, dann ist die weisse Villa im Bauhausstil erreicht, die sich ein Architekt Ende der Sechzigerjahre in dieses Idyll hineinbaute.



Hier lebt das deutsche Ehepaar Anne und Hendrik Müller (Namen geändert). Sie hatten sich vor über zehn Jahren in das drei Hektar grosse, prachtvoll bepflanzte Anwesen verliebt, zu dem neben einer Villa auch ein altes, einseitig angebautes Rustico gehört.