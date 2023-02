Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben. Ich habe alles in meine E-Mail gepackt: Witz, Esprit und Strichpunkte. Mehrere Strichpunkte! Ich war ja so stolz. Doch die Abwesenheitsnotiz liess mich ins Messer laufen. Sie hatte nicht mal den Anstand, ein paar Minuten zu warten, bevor sie mir den Wind aus den Segeln nahm. Wie ein Orakel prophezeit sie, dass meine Zeilen für immer unbeantwortet bleiben werden. Dass ich weder gelesen noch weitergeleitet werde und dass mir in dringenden Fällen höchstens Tanja aus dem Marketing weiterhelfen kann.