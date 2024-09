Übergabe von 105’000 Unterschriften: Rampe inklusive

Das Anliegen der Gleichstellung wurde bei der Einreichung der Initiative am 5. September 2024 in Bern symbolisch untermauert. Vor dem Bundeshaus wurde eigens eine Rampe gebaut. So konnten auch Leute, die mit Rollstuhl unterwegs sind, am Anlass mitwirken.



Laut den Initiantinnen wurde damit erstmals in der Schweiz eine Volksinitiative vollständig barrierefrei eingereicht.