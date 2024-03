Hätte der Bund gar kein finanzielles Problem, wenn man sich die Steuervergünstigungen vorknöpfen würde?

So pauschal kann man das nicht sagen. Es ist aber nicht von der Hand zu weisen, dass in den Steuervergünstigungen potenzielle Mehreinnahmen schlummern. Alles hängt davon ab, wie breit der Analyserahmen gesteckt ist und was die Expertengruppe als ihr Untersuchungsgebiet betrachtet. Die Steuerverwaltung taxiert die Steuerbefreiung von Erbschaften und erhaltenen Schenkungen auch als Steuervergünstigung.



Man könnte durchaus argumentieren, dass es schwer zu rechtfertigen ist, solche Einkommen komplett von der Bundessteuer zu befreien. Dieses Beispiel zeigt, dass es hier in hohem Masse um politische Einschätzungen und nicht um rein technische Einordnungen geht. Stellt man Steuervergünstigungen in Frage, hat das potenziell höhere Steuern zur Folge.