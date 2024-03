Das Parlament hat einen unverständlichen und auch unschweizerischen Entscheid gefällt: Im Strassenverkehrsgesetz wird neu explizit festgeschrieben, dass auf Hauptstrassen innerorts Tempo 50 gilt. Nach dem Nationalrat hat auch der Ständerat einem entsprechenden Vorstoss der FDP zugestimmt – gegen den Willen des Bundesrats. Das Parlament will damit eine Entwicklung in den Städten und Gemeinden stoppen. Immer mehr von ihnen drosseln das Tempo nicht nur in den Quartieren, sondern auch auf bestimmten Abschnitten von Hauptstrassen – manche streben generell Tempo 30 im Dorf- oder Stadtzentrum an.