Ihr Tag beginnt mit einer Besprechung mit Ihren engsten Mitarbeitenden. Ihre Kommunikationschefin präsentiert die Medienschau mit Beiträgen zu Geschäften aus Ihrem Departement. Dann geht es an den Ausblick auf den Tag: Was steht an? Welcher Amtschef kommt heute für eine Besprechung? Zu welchen Geschäften treffen Sie Fachleute? Steht eine Kommissionssitzung an, in der Sie präsent sein müssen? Haben Sie am Abend einen Auftritt bei einem Verband oder einer Offiziersgesellschaft? Nach der Stunde mit Ihren engsten Mitarbeitenden können Sie mit der eigentlichen Arbeit beginnen.