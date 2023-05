Doch Marlies Mörgeli lässt sich nicht so schnell aus der Bahn werfen. Um ihren Verlust zu verarbeiten, machte sie sich mit ihrer verstorbenen Liebe auf einen letzten Spaziergang. «Ich packte meinen Mann, der mal 100 Kilo gewogen hatte, in meinen Rucksack und besuchte die Rebberge, die er in seiner Kindheit so geliebt hatte.» Lieblingsorte zu besuchen, das helfe, sagt sie, wieder an die schönen Momente zu denken, auch wenn es wehtue. «Ich sage immer: Mein Urs hat mich dorthin geführt. Ich bin nämlich an einem blauen Bänkli vorbeigekommen und dachte: Da mache ich eine Pause. Bei näherem Betrachten sah ich dann, dass ‹Im Himmeli› darauf stand», erinnert sich Mörgeli und wischt sich eine Träne von der Wange. «Das war dann auch das erste Mal, dass ich etwas in ein Bänkli geritzt habe: ein M und ein U.»