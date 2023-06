Bericht soll zeigen, ob die Kirche mithilft

Die Ergebnisse dieser Pilotstudie will das Forschungsteam an einer Pressekonferenz am 12. September präsentieren. Es wird auch aufzeigen, inwieweit die Institutionen der katholischen Kirche das Forschungsteam unterstützt haben. Etwa bei der Beschaffung von Informationen, dem Zugang zu Archiven und Akten und dem Kontakt zu Zeitzeugen.