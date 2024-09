Ein Blick in beide Richtungen – kein Zug in Sicht. Die Dürrenbergers springen vom Perron hinunter aufs Trassee und versuchen, die Frau aus ihrer gefährlichen Lage zu befreien. Dann ein Schrei: Ein Zug kommt! Es ist der Interregio 36, unterwegs nach Rheinfelden.



Hans Dürrenberger springt hoch, seine Frau reicht der Rollstuhlfahrerin noch die Hand, rettet sich dann aber ebenfalls aufs Perron. Karin Dürrenberger spürt einen heftigen Schlag am Bein. Trotz Notbremsung kommt der Zug erst am Ende des Bahnhofs zum Stehen. Im Spital wird sich zeigen: Ihr Wadenbein ist mehrfach gebrochen, auch das Schienbein ist «abenand», genauso wie mehrere Mittelfussknochen. Schon am nächsten Tag wird sie operiert. Sie spürt die Folgen des Unfalls noch heute.