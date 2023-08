Welche Spiele kann ich mir sonst noch ansehen?

Women’s National League

Ab September stehen die Natifrauen wieder auf dem Spielfeld. In der Women’s National League tritt die Schweiz gegen Spanien, Italien und Schweden an. Dabei trifft sie zweimal auf jede Mannschaft. Das erste Spiel gegen Italien am 22. September kann man sich in St. Gallen anschauen oder im Schweizer Fernsehen verfolgen. Weitere Spieldaten sind auf der offiziellen Website verfügbar. Ab Frühling 2024 sehen die sportlichen Aufgaben etwas anders aus. Weil die Schweiz als Gastgeberin der Europameisterschaft (EM) 2025 bereits gesetzt ist, stehen bis zum Heimevent nur noch Testspiele auf dem Programm.