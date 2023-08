Haushalt: Wir gehen fast jeden Tag einkaufen, meist bei Migros oder Coop. Das kostet dann so um die 60 Franken für Essen, Haushaltsartikel, Windeln, Babynahrung etc. In der Regel kaufen wir Bio, Fleisch kaufen wir nie. Ende Monat kommt so ein Betrag von fast 2000 Franken zusammen. Das scheint mir sehr viel. Wir schauen ehrlich gesagt nicht so sehr auf den Preis, ich denke aber trotzdem, für eine Familie mit einem Kleinkind ist das normal. Bei der Arbeit essen meine Frau und ich fast immer in der Caféteria unseres jeweiligen Betriebs. Das macht zwei mal vier mal die Woche ca. 15 Franken, also knapp 500 Franken im Monat.