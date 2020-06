Die Lehrjahre führen ihn von Deutschland in die Schweiz, von der Anstellung in die Selbständigkeit. Mit 24 ist Benz sein eigener Boss, in den kommenden Jahren übernimmt er Aufträge für Siemens, Geberit und ABB. Doch auch wenn der Ingenieur in ihm nun den Takt angibt, will der Musiker nicht verstummen.