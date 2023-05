Bis zu jenem verhängnisvollen 1. April 2021. Keller will gerade in den See steigen, als sich ihm zwei Stadtpolizisten in den Weg stellen. Was dann passiert, wird später Gegenstand einer Gerichtsverhandlung. Die Richterin beschreibt den Sachverhalt so: Der Mann in Badehose habe sich in einem geschlossenen Strandbad aufgehalten und damit ein fremdes, umzäuntes Grundstück betreten. Deswegen wollten die Polizisten eine Personenkontrolle durchführen. «Doch der Beschuldigte leistete den Anweisungen keine Folge und entzog sich der Kontrolle, indem er in den See sprang und davon schwamm.»