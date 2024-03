Einige Wochen vorher musste Schmid bei der Polizei zu einer Befragung antraben. Am Zoll sei ein verdächtiges Paket mit seinen Empfängerdaten gestoppt und geöffnet worden. Darin hätten die Beamten eine Imitationswaffe gefunden. Eine Spielzeugwaffe also, die wie eine echte Feuerwaffe aussieht. Für den Import einer solchen brauche es gemäss dem Waffengesetz eine Bewilligung. Schmid findet den Vorwurf absurd. Bestimmt habe er keine solche Imitationswaffe gekauft, sondern ein Spielzeug für Kinder. Dieses habe er in einem Video auf Youtube gesehen. Nie habe er die Absicht gehabt, eine verbotene Waffe in die Schweiz einzuführen.