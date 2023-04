An jenem Sommertag hörte ihr Hund ein Bellen durch das Fenster der Wohnung. «Das hat ihn verrückt gemacht», sagt sie zur Zeitung «Le Matin Dimanche». Sie liess die Jalousien herunter, damit sich das Tier beruhigen konnte. Doch dieses stürzte sich stattdessen auf seine Halterin. Es folgte ein 30-minütiger Kampf. So schildert es die Waadtländerin. Der Hund habe sie in Arme und Kopf gebissen. Mit den Füssen habe sie versucht, ihn wegzutreten. Einmal habe sie ihr Tier gebissen, damit es von ihr ablässt. Dabei verlor sie zwei Zähne. Schliesslich gelang es ihr, den Hund mit einem Schal zu erwürgen. Sie sagt, dass es so weit gekommen sei, mache sie traurig. Obwohl sie wisse, dass sie damit ihr Leben gerettet habe.