Das klingt nicht gut, also ab zum Arzt. So machen es viele. Vor allem junge Leute suchen im Internet nach Hinweisen zu ihren Symptomen. Das Ergebnis: Verunsicherung und volle Wartezimmer bei Haus- und Fachärztinnen. Die Arztbesuche nehmen in der Schweiz seit Jahren zu. Das zeigt das Tarifmonitoring der Ärztegesellschaft FMH, wie die NZZ berichtet. Im Jahr 2022 kamen auf eine Praxis erstmals über 1000 Patientinnen und Patienten. Das sind 15 Prozent mehr als 2017. Zwischen 2021 und 2022 allein stieg die Zahl um 6,5 Prozent.