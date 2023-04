Ein einziger Fall von Masern

In der Schweiz gab es 2022 einen einzigen Masernfall. Allgemein treten die gefährlichen Kinderkrankheiten jährlich höchstens bei etwa einer Person pro 100'000 auf. Einzig mit Pneumokokken, die Lungen-, Mittelohr- und Hirnhautentzündungen auslösen können, steckten sich in den letzten Jahren zehn pro 100'000 Menschen an.