Das Ferienfoto vom Garten vor unserem Bed and Breakfast in Südfrankreich sah perfekt aus. Ich sah einen azurblauen Pool, Liegestühle, die von Zypressen und Olivenbäumen gerahmt wurden, schmale Kiesweglein, die sich durch das Idyll schlängelten, und ein Licht, das kein Instagram-Filter so hinbekommt. Auch unser Zimmer sah herrlich aus: hell und grosszügig.



Und wir? Wir sassen auf dem Sofa und waren geknickt. Die Stimmung war zwar nicht auf dem Nullpunkt, aber definitiv ungemütlich. Dabei hatten wir gefühlt alles richtig gemacht und uns an meine besten Tipps für entspannte Ferien Stress in den Ferien «Einmal entspannen, bitte!» gehalten: Wir hatten im Vorfeld über Vorstellungen und Erwartungen gesprochen und versucht, diese auf ein freundliches, aber definitiv erreichbares Level zu bringen.