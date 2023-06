Was kann ich Ihnen raten?

Bleiben Sie dran. Durchschnittlich benötigen Raucherinnen und Raucher elf Anläufe Rauchstopp Was es braucht, um die Sucht zu bodigen . Es klappt also selten beim ersten, zweiten oder dritten Mal, und Ihre acht Anläufe relativieren sich so etwas. Nehmen Sie sich einen Nachmittag Zeit und setzen Sie sich vertieft mit Ihrer Verbundenheit mit Nikotin auseinander. In Ihrem Schreiben an mich haben Sie das ansatzweise ja schon getan. Wie war die erste Zigarette, was war der Kontext? Ab wann waren Sie süchtig? Welche Bedürfnisse deckte die Zigarette respektive das Rauchritual anfänglich ab, welche nach drei Jahren, nach fünf und nach zehn?