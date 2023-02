Gleichzeitig galt in der damaligen Zeit eine Mutter nach der Geburt für vierzig Tage als unrein. Nach einem Reinigungsopfer durfte Maria ab diesem Tag wieder in den Tempel. Beides wird in der katholischen Kirche an Maria Lichtmess gefeiert.



Das religiöse Fest ist inzwischen fast verschwunden. Geblieben ist in der Kirche vor allem die Segnung der Kerzen – damit sie das ganze Jahr Licht spenden.