Ob feiner Seidenfummel oder rockige Lederjacke: Gewisse Kleidungsstücke lassen sich nicht einfach in die Waschmaschine werfen – sie sind so heikel, dass für die Reinigung ein Profi hermuss. Aber nicht alle Textilreinigungen sind gleich gut für Ihr liebstes Stück ausgerüstet.



Wenn ein Geschäft hauptsächlich Arbeitshemden reinigt, hat es mit besonders feinen Stöffchen womöglich wenig Erfahrung. Wer sein Lieblingsstück nicht verschrumpelt oder in Mini-Ausführung zurückbekommen will, wählt den Textilreiniger seines Vertrauens also mit Bedacht.



Eine ehrliche Empfehlung von Freunden ist dabei Gold wert. Wer nicht darauf zählen kann, sucht am besten online nach Textilreinigungen in seiner Nähe. Die Rezensionen sind da eine erste heisse Spur.