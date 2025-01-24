Gefälschte Rabatt-Aktion zu Feldschlösschen-Bier auf Facebook
Erfahren Sie hier laufend aktualisiert, wo Gefahren für Konsumentinnen und Konsumenten lauern und auf welche Betrugsmaschen Sie nicht hereinfallen sollten.
Aktuelle Warnungen im August
Gefälschte Feldschlösschen-Inserate auf Facebook
Derzeit machen gefälschte Anzeigen auf Facebook zu Dosenbier von Feldschlösschen die Runde, wie CH Media berichtet. Wegen einer angeblichen Jubiläumsaktion sei ein 24er-Pack Feldschlösschen Original inklusive zweier Markengläser für Fr. 9.50 statt für Fr. 50.– zu haben.
Der Beitrag stammt von einem Profil mit dem falsch geschriebenen Namen «Feldsclhoschen Original». Wer auf den Link klickt, muss seine Kontaktangaben in einem Formular eintragen und zahlt Fr. 9.50, jedoch ohne das versprochene Bier jemals zu erhalten. Feldschlösschen bestätigte gegenüber CH Media, dass es sich beim Inserat um einen Betrug handelt.
Tipp: Ignorieren Sie das Inserat. (13.8.2025)
Listerien in französischem Brie
Im französischen Käse «Brie Mariotte» wurden Listerien nachgewiesen, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mitteilt. Bei gesunden Personen verläuft eine Infektion mit Listerien meist milde oder ohne Symptome. Besonders gefährlich ist eine Infektion für immungeschwächte Personen oder Schwangere. Das Unternehmen «Laiteries Réunies Genève» hat den betroffenen Käse aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.
Folgendes Produkt ist betroffen:
- Brie Mariotte
- Lot-Nummer und Verbrauchsdatum (VD):
- C5153087 mit VD 30.7.2025
- C5161090 mit VD 6.8.2025
- C5168135 mit VD 13.8.2025
- Verkaufsstellen: Diverse Detailhändler
Tipp: Konsumieren Sie das betroffene Produkt nicht. (13.8.2025)
Zu hoher Blausäuregehalt in Aprikosenkernen
Im Produkt «Aprikosenkerne süss getrocknet» der Marke Naturkost F&S wurde ein stark erhöhter Blausäuregehalt nachgewiesen, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mitteilt. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden, da Blausäure zu schweren Vergiftungserscheinungen führen kann. Der Schweizer Importeur Beta Markt GmbH hat das Produkt aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.
Dieses Produkt ist betroffen:
- Aprikosenkerne süss getrocknet
- Marke: Naturkost F&S Furchat und Sakir
- Mindesthaltbarkeitsdatum: 31.3.2026
- Verkaufsstellen: Diverse Detailhändler
Tipp: Konsumieren Sie das betroffene Produkt nicht. Wenden Sie sich bei Verdacht auf eine Vergiftung an eine Fachperson oder an Tox Info Suisse (Giftnotruf 145). (13.8.2025)
Gesundheitsrisiko bei Slush-Getränken von Action
In mehreren Slush-Getränken der Manchester Drinks Company wurde ein zu hoher Glyceringehalt nachgewiesen. Bei empfindlichen Personen kann – insbesondere bei übermässigem Konsum – ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden. Verkauft wurden die Produkte im Discounter Action, der Anfang August einen Rückruf gestartet hat.
Diese Getränke sind betroffen:
- Slush Puppie Blue Raspberry / Strawberry / Mango
- Verkauft ab 25.3.2024
- Artikelnummer: 3205879
- Toxic Waste Blue Raspberry / Lemon & Lime / Apple
- Verkauft ab 27.5.2024
- Artikelnummer: 3208609
- ICEE slush Strawberry & Blue Raspberry
- Verkauft ab 11.6.2025
- Artikelnummer: 3215912 / 3215913
Tipp: Konsumieren Sie die Produkte nicht. Bringen Sie diese in eine beliebige Action-Filiale in Ihrer Nähe zurück. Der Kaufpreis wird Ihnen auch ohne Beleg vollständig erstattet. (13.8.2025)
DT Swiss und Swiss Side warnen vor Sturzgefahr bei Laufrädern
DT Swiss ruft mehrere Laufräder von DT Swiss und Swiss Side zurück. Bei den Rädern kann es zu einer Trennung von Karbonschichten des Felgenhorns kommen. Dadurch wird die Stabilität des Laufrades erheblich beeinträchtigt – bis hin zu einem totalen Versagen der Felge. Es besteht die Gefahr eines Sturzes, der zu schweren Verletzungen führen kann.
Betroffen sind die Modellreihen der Serien ARC, ERC, CRC, HEC (alle DT Swiss) sowie Hadron (Swiss Side), die ab 1. August 2024 ausgeliefert wurden. Die genauen Modelle erfahren Sie über den oben angegebenen Link.
Tipp: Nutzen Sie die betroffenen Räder ab sofort nicht mehr. Registrieren Sie Ihr Rad für den Rückruf über die angegebene Website von DT Swiss, und befolgen Sie die weiteren Anweisungen. Alternativ können Sie bei Unsicherheit den Support von DT Swiss unter recall@dtswiss.com oder unter der Gratis-Hotline +800 0000 1994 kontaktieren. Betroffene Räder werden kostenlos überprüft oder ausgetauscht. (12.8.2025)
Hautreizungen wegen Reinigungstüchern von Migros
In Reinigungstüchern der Migros-Eigenmarke «I am» wurde das Bakterium Pluralibacter gergoviae nachgewiesen, wie das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) mitteilt. Dieses Bakterium kann bei Personen mit sensibler Haut Reizungen oder Infektionen verursachen, weshalb besonders bei einer geschwächten Immunabwehr sowie bei Hautverletzungen Vorsicht geboten ist. Migros hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.
Dieses Produkt ist betroffen:
- Produkt, Marke: Reinigungstücher normale und Mischhaut, «I am»
- Artikelnummer: 5266.315
- Lot-Nummer: 5159723
- Verkaufsstellen: Migros-Filialen ganze Schweiz und Migros-Onlineshop
Tipp: Käuferinnen und Käufer sollten das betroffene Produkt nicht weiter verwenden und bei Unsicherheiten Rücksprache mit einer Fachperson nehmen. (8.8.2025)
Fehlende Konservierungsstoffe in Gesichtscreme
Wegen fehlender Konservierungsstoffe in der Gesichtscreme Erborian Centella empfiehlt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV), das betroffene Produkt nicht weiter zu verwenden. Die fehlenden Konservierungsstoffe im Produkt können zu einer mikrobiologischen Kontamination führen, was insbesondere bei anfälligen Personen und bei Verletzungen der Haut ein Risiko darstellen kann.
Der Schweizer Importeur HJD Distribution SA hat die Gesichtscreme umgehend aus dem Verkauf genommen.
Betroffen vom Rückruf sind die folgenden Produkte:
- Produkt, Marke:
- Centella Creme 50 ml (6AA20067), Erborian
- Centella Creme 20 ml (6AA20068), Erborian
- Lot-Nummern: KM05363, KM06363, KM06343, KM07343
- Verkaufsstellen: Einkaufszentren, Apotheken und Drogerien, Parfümerien, Onlinehandel, Einzelhändler
Tipp: Verwenden Sie die Gesichtscreme nicht und wenden Sie sich bei Unsicherheiten an eine Fachperson. (8.8.2025)
Gefahr des Ertrinkens: Helly Hansen ruft Rettungswesten zurück
Aufgrund eines Problems bei der Produktion entsprechen mehrere Rettungswesten von Helly Hansen nicht den Standards und stellen ein Risiko dar, wie das Unternehmen bekannt gibt.
Diese Rettungswesten sind betroffen und sollten nicht mehr verwendet werden:
- Navigare Comfort
- Navigare Scan
- Junior Safe+
- Kid Safe+
Tipp: Konsumentinnen und Konsumenten erhalten eine Rückerstattung oder einen Gutschein in gleicher Höhe. (5.8.2025)
Gefahr für Augen: Landi ruft Laser-Graviermaschine zurück
Bei der Laser-Graviermaschine Typ JL4 der Landi Schweiz AG ist der Schutz vor Laserstrahlen ungenügend, und es besteht die Gefahr von irreversiblen Schäden für das Auge.
Tipp: Besitzerinnen und Besitzer der betreffenden Laser-Graviermaschine können das Gerät zurückbringen und erhalten den Kaufpreis erstattet, auch ohne Kaufbeleg. (5.8.2025)
Aktuelle Warnungen im Juli
Wegen Nickelspuren: Metro Boutique ruft Ohrringe zurück
Die Ohrringe «Abstract» der Marke Girly Accessories können Nickelspuren enthalten. In seltenen Fällen kann dies Hautreaktionen auslösen. Der Verkäufer Metro Boutiques AG ruft das Produkt deshalb zurück.
Diese Ohrringe sind betroffen:
- Produkt: Ohrringe «Abstract»
- Marke: Girly Accessories
- Verkauft von Januar 2025 bis 29. Juli 2025 in den Metro-Boutique-Filialen
Tipp: Sie können die Ohrringe in jeder Metro-Boutique-Filiale in der Schweiz zurückgeben. Ihnen wird der volle Kaufpreis erstattet. (31.7.2025)
Nicht deklariertes Milchprotein in Dubai-Pistazien-Creme
In der Pistazien-Creme «Dubai Style» der Marke Destan wurde nicht deklariertes Milchprotein nachgewiesen, wie Recall Swiss mitteilt. Eine Gesundheitsgefährdung kann nicht ausgeschlossen werden. Der Importeur Asil Frisch & Food AG hat das Produkt umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.
Dieses Produkt ist betroffen:
- Produkt: Pistazien-Creme «Dubai Style»
- Marke: Destan
- Warenlos: 04122024
- Mindesthaltbarkeitsdatum: 4.12.2026
Tipp: Personen mit einer Milchproteinallergie sollten das betroffene Produkt nicht konsumieren. (30.7.2025)
Gefälschte Wohnungsinserate im Namen von Remax
Die Polizei mahnt zur Vorsicht. Aktuell versuchen Betrüger, Mietinteressentinnen und -interessenten übers Ohr zu hauen, indem sie gefälschte Inserate auf Immobilienplattformen aufschalten. Sie geben sich als Mitarbeitende der Immobilienfirma Remax aus und fordern die Zahlung einer Mietkaution vor Vertragsunterzeichnung.
Tipps, worauf Sie bei der Wohnungssuche achten können:
- Überweisen Sie niemals Geld vor einer Besichtigung und Vertragsunterzeichnung.
- Im Zweifelsfall kontaktieren Sie Remax direkt, um die Echtheit des Angebots zu überprüfen.
- Melden Sie verdächtige Inserate der Polizei.
(22.7.2025)
Bio-Zwiebelsprossen wegen Salmonellengefahr zurückgerufen
In Bio-Zwiebelsprossen 100 g von Sprossana AG wurden Salmonellen nachgewiesen. Eine Gesundheitsgefährdung für Konsumentinnen und Konsumenten kann nicht ausgeschlossen werden. Die Herstellerin Sprossana AG ruft das Produkt zurück.
Dieses Produkt ist betroffen:
- Sprossana-Zwiebelsprossen aus Schweizer Bio-Produktion
- Verpackung: Minigrip oder Schale wiederverschliessbar à 100 Gramm
- Verkaufsdatum: alle bis und mit 24.7.2025
- Verbrauchsdatum: alle bis und mit 26.7.2025
Die Zwiebelsprossen wurden bis zum Rückruf via Grosshandel in Winterthur (Tenti AG) und Arbon (Caviezel Giovanettoni AG) verkauft.
Tipp: Konsumieren Sie das Produkt nicht und vernichten Sie es. (15.7.2025)
Stromschlagrisiko: Modfreak ruft International Adaptor All-In-One zurück
Der International Adaptor All-In-One von Modfreak soll auf keinen Fall mehr verwendet werden. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Das Produkt weist verschiedene Mängel auf, darunter ein Verstoss gegen die Schutzklassen, eine elektrische Verbindung zwischen den ausziehbaren Steckstiften sowie zu kurze und unstabile Steckstifte für die USA und Australien.
Dieses Produkt ist betroffen:
- International Adaptor All-In-One, in weisser Ausführung
- Das Produkt wurde von Januar 2024 bis Mai 2025 in den Modfreak-Filialen in Basel, Zürich und Rheinfelden verkauft.
Tipp: Der Reiseadapter soll auf keinen Fall weiterverwendet werden. Bringen Sie das Produkt in eine Modfreak-Filiale zurück. Sie erhalten den vollen Kaufpreis zurückerstattet. (14.7.2025)
Verletzungsgefahr: Villeroy & Boch ruft Kindergläser zurück
Villeroy & Boch ruft Kindergläser von vier Kollektionen zurück. Die Kindergläser können zerbrechen, wenn Druck auf die Innenseite des Glases ausgeübt wird. Dadurch besteht Verletzungsgefahr. Die Nutzung soll sofort eingestellt werden.
Diese Kollektionen sind betroffen:
- Hungry as a Bear, Artikel-Nr. 14-8665-7458
- Happy as a Bear, Artikel-Nr. 14-8664-7458
- Roar like a Lion, Artikel-Nr. 14-8673-7458
- Walk like an Elephant, Artikel-Nr. 14-8674-7458
Tipp: Benutzen Sie die Gläser nicht mehr. Senden Sie das Produkt mittels Kontaktformular an Villeroy & Boch zurück. Der Kaufpreis wird Ihnen zurückerstattet. (14.7.2025)
Betrug bei angeblichen Rückzahlungen von Kryptowährungen
Vorsicht, wenn Sie per Telefon oder E-Mail kontaktiert werden und eine Rückzahlung von Kryptowährungen in Aussicht gestellt bekommen. Aktuell nutzen Betrüger diese Masche. Sie erklären, dass der Betrag aus verschiedenen Gründen zurückerstattet werden soll. Die Täter nutzen gefälschte Dokumente oder täuschend echt wirkende Websites, die scheinbar bekannten Unternehmen oder Finanzdienstleistern gehören. Es werden sowohl Personen kontaktiert, die noch nie Kryptowährungen besessen haben, als auch solche, die tatsächlich Kryptowährungen verloren haben oder bereits Opfer eines früheren Betrugs geworden sind.
In der Regel verlangen die Betrüger eine Vorauszahlung, um angeblich administrative Abläufe in Gang zu setzen oder die Freigabe des versprochenen Betrags zu ermöglichen. Sobald diese Zahlung erfolgt ist, bricht der Kontakt ab.
Tipp: Leiten Sie potenzielle Betrugsmails an Cybercrimepolice.ch weiter. Ignorieren und löschen Sie die Mail. Falls Sie Daten preisgegeben haben, lassen Sie die betroffenen Debit- oder Kreditkarten sperren. Erstatten Sie danach Anzeige bei der Polizei. (11.7.2025)
Mineralölrückstände: Pepsico Niederlande ruft die Chips Lay’s Minibeutel 9er-Pack zurück
Die Firma Pepsico Niederlande ruft Chips der Marke Lay’s zurück. Im Rahmen des Produktionsprozesses sei unbeabsichtigt nicht lebensmittelsicheres Mineralöl, das MOSH und MOAH enthält, in das Produkt eingebracht worden. Für Verbraucherinnen und Verbraucher, die das Produkt bereits verzehrt haben, bestehe kein unmittelbarer Grund zur Besorgnis, da das Lebensmittelsicherheitsrisiko gering sei. Da die betroffenen Produkte jedoch Mineralöle enthalten, die in der Europäischen Union nicht zugelassen sind, könne bei regelmässigem Verzehr über einen längeren Zeitraum ein Gesundheitsrisiko nicht ausgeschlossen werden.
Betroffene Produkte:
- Produktname und Marke: Lay’s Minibeutel 9er-Pack
- Action-Artikelnummer: 3016891
- Betroffenes Mindesthaltbarkeitsdatum: 23.08.2025
- EAN-Code: 8710398529787
- Hersteller-Code: 340057333
Tipp: Verzehren Sie das Produkt nicht. Sie können es in eine beliebige Action-Filiale zurückbringen und erhalten den vollen Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage eines Kassenbons. Das Produkt wurde ab dem 23. Mai 2025 verkauft. (9.7.2025)
Erstickungsgefahr: Carletto ruft Spielzeugtraktor zurück
Carletto ruft das Spielzeug «Traktor» des Herstellers Tender Leaf Toys zurück. Bei einer Kontrolle des kantonalen Lebensmittelvollzugs wurde festgestellt, dass sich das Steuerrad unter gewissen Umständen ablösen kann. Für Kleinkinder besteht deshalb die Gefahr, an den Kleinteilen zu ersticken.
Folgendes Produkt ist betroffen: Traktor TL8485 von Tender Leaf Toys
Tipp: Lassen Sie Kinder nicht mehr damit spielen. Sie können es direkt im Handel oder an Carletto AG, Industriestrasse 10, 6440 Brunnen zurückgeben – mit Angabe Ihrer Kontaktdaten und, wenn möglich, eines Kaufnachweises. Der Betrag wird vollständig erstattet. (1.7.2025)
Hier finden Sie weitere Meldungen zu folgenden Bereichen:
Mit vermeintlichen Gewinnversprechen versuchen dubiose Firmen, nicht nur sich selbst zu bereichern, sondern auch an Personendaten zu gelangen. Beobachter-Abonnentinnen und ‑Abonnenten erfahren, wie sie Konsumfallen erkennen, wie sie sich dagegen wehren und diese mittels Musterbrief direkt dem Seco melden können.
