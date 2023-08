Weil über die Bergstrecke keine doppelstöckigen Züge verkehren können, ist der Platz in den Zügen aktuell extrem knapp. Laut verschiedenen Medienberichten müssen die Zugpassagiere teilweise die ganze Fahrt über stehen. Wer im Vorfeld kostenpflichtig einen Sitzplatz reserviert hat und sich nun nicht auf diesen setzen kann, weil ein Ersatzzug im Einsatz ist, kann die Reservationsgebühr von fünf Franken zurückverlangen. Dafür braucht man aber eine schriftliche Bestätigung des Zugpersonals. Fürs stundenlange Stehen allein gibt es nichts zurück. Denn Kundinnen und Kunden kaufen mit dem Ticket lediglich das Recht auf den Transport, nicht das Recht auf einen Sitzplatz. Ausnahme: Man hat ein Erstklassticket. In diesem Fall kann man eine Entschädigung verlangen, wenn man wegen Platzmangels nur noch in der zweiten Klasse einen Sitzplatz findet.