Telefonbetrüger machen selbst vor dem höchsten Schweizer Gericht nicht halt. Auf seiner Website warnt es, dass in der letzten Zeit vermehrt betrügerische Anrufe gemeldet wurden. Kriminelle hätten sich als Angestellte des Bundesgerichts ausgegeben und die Angerufenen aufgefordert, entweder Geld zu überweisen oder bestimmte private Auskünfte zu erteilen. Besonders fies: Die Betrüger manipulierten dabei ihre Telefonnummer so, dass bei den Opfern eine tatsächlich existierende Nummer des Bundesgerichts auf dem Display erschien (021 318 91 11). Das Bundesgericht hält fest, dass es in keinem Fall am Telefon Geldüberweisungen verlange oder Personen nach privaten Informationen frage.



Tipp: Geben Sie am Telefon nie persönliche Informationen preis, und lösen Sie nie auf telefonische Aufforderung von Unbekannten hin Geldüberweisungen aus. (15.8.2023)