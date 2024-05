Nicht deklariertes Allergen in Gemüsekonserve «Pickles» der Marke Castanheira

Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) warnt vor Betrügern, die sich als Bankangestellte ausgeben. Sie rufen unter einer gefälschten Nummer an, die der offiziellen Telefonnummer der Bank entspricht. In vielen Fällen erkundigen sich die Betrüger, ob die Angerufenen eine Zahlung getätigt haben. In weiteren Schritten versuchen die Betrüger mithilfe von präparierten Websites, die E-Banking-Daten ihrer Opfer herauszufinden.



Tipp: Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte ihn sofort abbrechen. Wer einen finanziellen Schaden erlitten hat, sollte sich bei der Bank melden und Anzeige erstatten. (7.11.2023)