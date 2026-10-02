Die Ombudsstelle schaute sich den Fall an und gab Graf recht. Mit ihrer Einschätzung brachte sie den Telekomanbieter dazu, das zu viel kassierte Geld zurückzuzahlen – innerhalb von 20 Tagen. Für Graf ein grosser Triumph, der zeigt, dass sich Gegenwehr lohnt. «Dank dem Rat des Beobachters konnte ich für meine Rechte einstehen. Vielen Dank für die wertvolle Arbeit zugunsten der Konsumenten!»