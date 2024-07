Einige wenige Banken und Kartenanbieter offerieren zwei Bankomatbezüge im Ausland pro Jahr ohne Gebühren. Auch hier gilt: Bezahlen Sie in Lokalwährung und nicht in Schweizer Franken, falls der Automat Sie danach fragt. Der Bargeldbezug am Bankschalter ist noch teurer als am Automaten, also nur etwas für den Notfall.