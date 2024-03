Warum brauche ich eine Privathaftpflichtversicherung?

Weil das Leben so richtig fies sein kann. Wer eine Person verletzt oder ihr Eigentum beschädigt, haftet grundsätzlich dafür – und das kann sehr teuer werden. Etwa wenn das einlaufende Bad zu entspannend ist, man einschläft und den verheerenden Wasserschaden nicht verhindert. Der Vermieter wird eine saftige Rechnung stellen. Oder noch viel schlimmer: Man fährt auf der Skipiste eine selbständig tätige Familienmutter so unglücklich an, dass sie schwer stürzt und nicht mehr arbeiten kann. Falls sie nicht korrekt gegen Unfall versichert ist, muss man unter Umständen für ihre Lohneinbusse und Schmerzensgeld geradestehen – und das können Millionen sein. Wer das nicht aus der eigenen Tasche zahlen kann, braucht eine Haftpflichtversicherung.