Die Antwort ist so einfach wie bestimmt: «Wenn mich etwas stört, sage ich das laut und klar», erklärt Klemenz dem Beobachter am Telefon. Es habe sie sehr getroffen, dass wegen Trumps Zöllen in ersten Firmen Kurzarbeit eingeführt werde. «Donald Trump ändert ständig seine Meinung. Deshalb habe ich spontan gesagt: Ich schreibe einen offenen Brief.»