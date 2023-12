Warum das wichtig ist: «Journalismus ist, etwas zu veröffentlichen, was andere nicht wollen, dass es veröffentlicht wird. Alles andere ist PR.» So geht ein altes Bonmot anonymen Ursprungs. Was der Ständerat da will, würde aber in der Praxis wirklich bedeuten, dass Journalistinnen und Journalisten nur noch berichten könnten, worüber Wirtschaft, Staat und andere Akteure öffentlich zu reden bereit sind. Viele klassische Beobachter-Recherchen wären damit nicht mehr möglich.