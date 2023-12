Zürcher Kunsthaus klärt über Bührle-Vergangenheit auf

Taten folgten auch nach Recherchen über den verstorbenen Schweizer Unternehmer Emil Bührle. Der Beobachter zeigte auf, Akte Bührle – Teil 3 Die Geschäftspraktiken des Emil G. Bührle wie der Waffenhändler in der Nachkriegszeit «versorgte» junge Frauen ausbeutete. Sie mussten in seiner Textilfabrik Zwangsarbeit leisten. Wie sie als «Fabrikmädchen» in der Industrie behandelt wurden, gleicht in vielerlei Hinsicht der Behandlung der Verdingkinder in der Landwirtschaft.