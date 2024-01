Historischer Prozess: In Bellinzona wird über Verbrechen gegen die Menschlichkeit geurteilt

Darum gehts: In Bellinzona steht seit Montag der ehemalige gambische Innenminister Ousman Sonko vor Gericht. Vorgeworfen werden ihm sogenannte Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Diese soll er unter der Diktatur des ehemaligen Präsidenten Yahya Jammeh begangen haben. Sonko hielt sich vor seiner Verhaftung in einem Asylheim in Lyss BE auf, deshalb steht er in der Schweiz vor Gericht. Nach dem sogenannten Weltrechtsprinzip können solch schlimme Verbrechen überall auf der Welt verfolgt werden. So soll verhindert werden, dass Täter straflos ausgehen.