Keine Empfehlung der FMH

Eine Forderung aufzustellen, bringe laut Chefapotheker Enea Martinelli jedoch wenig. «Hausärzte, Spitäler oder öffentliche Apotheken können frei entscheiden, wie sie mit Medikamenten wie Ozempic umgehen.» Eine Nachfrage bei Pharmasuisse bestätigt dies. Sie stellen keine Empfehlung an die Apothekerinnen und Apotheker aus. Es liege in der Kompetenz der Ärzteschaft, wem sie das Medikament verschreiben. Doch auch der Ärzteverband FMH gibt keine Empfehlung an seine Mitglieder weiter. Wie FMH-Präsidentin Yvonne Gilli auf Anfrage schreibt, halten sie sich an die Leitlinien der Diabetes-Fachgesellschaft SGED.