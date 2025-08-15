Der Glückskick kommt schnell. Nach einem Stück von Mamas Marmorkuchen hebt sich die Laune. Das Müesli mit Bananen, Joghurt und Nüssen gibt ein gutes Gefühl für den Tag.



Mit dem Essen löffeln wir nicht nur Nährstoffe, sondern auch Wohlbefinden. Wir suchen damit positive Gefühle und Geborgenheit. Die Schokolade tröstet, die krachenden Chips reduzieren den Stress, und der Gang zum Kühlschrank vertreibt die Langeweile.