Mehr Eigenprodukte, neue Filialen

Billig boomt – auch in der Schweiz. Discounter breiten sich aus, eröffnen Filialen an prominenten Lagen. Mit der Corona-Pandemie, der Inflation sowie steigenden Krankenkassenprämien und Energiepreisen legten die Billigläden in den letzten Jahren ordentlich zu. Aldi Suisse, Lidl Schweiz und Denner waren die klaren Gewinner dieser Entwicklung. Um mitzuhalten, senken Migros und Coop schon seit längerem die Preise. Nun steigt Migros noch aggressiver in den Preiskrieg ein.