An einem schönen Tisch sitzen, in der Speisekarte schwelgen und sich den Bauch vollschlagen: Das will man in einem Restaurant. Doch es können sich Abgründe auftun. Das lässt sich etwa auf der Bewertungsplattform Tripadvisor nachlesen Fake-Rezensionen So erkennen Sie falsche Bewertungen . Auf viele Vorwürfe hat das Gesetz eine Antwort – doch nicht immer kommt man damit zum Ziel.