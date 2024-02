Fall 1: Mit Elan rückwärts parkiert. Pfosten nicht gesehen. Beule verursacht.

Ärgerlich! Wer beim Parkieren sein Temperament nicht im Griff hat, muss die Reparatur häufig selbst bezahlen. Ausser mit einer Vollkaskoversicherung. Sie deckt Schäden am eigenen Fahrzeug, die man selbst verschuldet hat. Aber: Die Prämien sind in der Regel relativ hoch Autoversicherung abschliessen Was alles beeinflusst die Höhe der Prämien? . Sie rechnen sich damit eigentlich nur bei Neuwagen respektive bei Autos, die plus/minus nicht älter als fünf Jahre sind.