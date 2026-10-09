Sie ging als gesunde Frau ins Spital – und kam als behinderte wieder raus
Eine junge Mutter steht voll im Leben: guter Beruf, eine kleine Tochter, zwei Hunde, Freunde und Familie. Nach einer an sich harmlosen Hüft-OP ist nichts mehr, wie es einmal war. Der Podcast zum Fall.
Veröffentlicht am 9. Oktober 2026 - 10:06 Uhr
Eine junge Mutter leidet an einer Hüft-Dysplasie und entscheidet sich zur Operation. Noch im Aufwachraum merkt sie, dass etwas nicht stimmt. Sie kann ihr rechtes Bein nicht mehr bewegen, ihre Blase nicht kontrollieren. Jetzt sitzt die Frau im Rollstuhl, ohne klare Diagnose – und fällt durch alle Maschen.
«Sie ging als gesunde Frau ins Spital und kam als behinderte wieder raus» ist die neuste Folge unserer Podcast-Reihe «Der Fall». Moderatorin Jasmine Helbling spricht mit Autorin Katharina Siegrist und Rechtsexpertin Corinne Strebel über die Hintergründe.
Der Podcast «Der Fall» lehnt sich an die gleichnamige Beobachter-Rubrik an. Gastgeber Eric Facon und Gastgeberin Jasmine Helbling unterhalten sich darin mit den Autorinnen und Autoren über die bewegenden Geschichten: über einen Konflikt in der Nachbarschaft etwa, der wegen einer vermuteten Überwachungskamera eskaliert. Oder über einen Flüchtling, der gebüsst wurde, weil er keinen Ausweis hatte.
Der Podcast ist nicht einfach eine vorgelesene Version des Heftformats. Er beleuchtet die Hintergründe und Fragen, mit denen die Schreibenden konfrontiert waren. Im Gespräch mit Eric Facon oder Jasmine Helbling erzählen sie auch, wie sie zu den Geschichten kamen, über Schwierigkeiten bei der Recherche oder wie die Geschichte weiterging, nachdem sie im Beobachter erschienen war. In jeder Folge erklärt zudem eine unserer Rechtsberaterinnen juristische Fragen rund um die Fälle und ordnet sie rechtlich ein.
Verantwortlich für den Podcast ist der Journalist Eric Facon, eine bekannte Stimme von Radio SRF. Er war mehrfach auf der Shortlist für den «Kulturjournalisten des Jahres». Nun hat er sich als Podcaster einen Namen gemacht – unter anderem mit dem «Kulturstammtisch», einer Diskussionsrunde, für die er seit 2008 verantwortlich zeichnet, oder dem Hörstück «D Rosmarie und mir» über den bekannten Song von Polo Hofers Band Rumpelstilz.
Den Beobachter-Podcast «Der Fall» finden Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen.