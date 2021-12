Der Bund muss auch in Zukunft die Verträge mit den Herstellern von Impfstoffen nicht von von sich aus offen legen. Der Nationalrat ist heute dem Vorschlag der Einigungskonferenz gefolgt, die eine Streichung der entsprechenden Passage im Covid-19-Gesetz empfahl.



Eingebracht hatte die Offenlegungspflicht SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen. Grund: In der Pandemie verfügen die Impfhersteller über eine riesige Macht. «Es gibt offensichtlich ein gerechtfertigtes öffentliches Interesse am Inhalt dieser Verträge», so Wasserfallen. Das Gefühl, den von den Herstellern diktierten Bedingungen mehr oder weniger ausgeliefert zu sein, verursache ihr Unbehagen.